A apresentação é uma parceria da banda com o Sest Senat

publicado em 25/11/2020

O evento que é aberto a toda a comunidade, acontecerá amanhã a partir das 20h30; convites podem ser retirados na unidade (Foto: Divulgação/Sest Senat)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

O Sest Senat Votuporanga, localizado na rua Copacabana, no Parque Santa Felicia, vai sediar amanhã, a partir das 20h30, uma apresentação musical totalmente gratuita para a população com a Banda Zequinha de Abreu, em seu auditório. A apresentação é uma parceria da banda com o Sest Senat.