Para ser atendido nas 75 unidades do Estado é obrigatório agendamento prévio

publicado em 27/10/2020

(Foto: A Cidade)

Os postos do Poupatempo e do Detran-SP estarão abertos em todo o Estado no Dia do Funcionário Público que é comemorado no dia 28 de outubro. As unidades também funcionam no dia 30, para quando a comemoração foi transferida.

O agendamento de data e horário, obrigatório para ser atendido e pode ser feito pelo portal www.poupatempo.sp.gov.br ou aplicativo Poupatempo Digital.

Para garantir a segurança de usuários e colaboradores e evitar aglomerações, o Poupatempo retomou as atividades presenciais com ajuste na capacidade de atendimento em cada unidade. Neste momento, são priorizados os serviços que necessitam da presença do cidadão para serem concluídos, como solicitações de RG e da primeira habilitação, por exemplo.

O acesso aos postos é controlado e a presença de acompanhante só é permitida em caso de criança, idoso ou pessoa com deficiência. O uso de máscaras de proteção é obrigatório, assim como a medição de temperatura e higienização das mãos com álcool em gel na entrada das unidades. A manutenção do distanciamento entre as pessoas foi reforçada com sinalização nos bancos de espera, marcações no chão e orientação.

As informações sobre endereços e horários de funcionamento estão disponíveis no portal Poupatempo (www.poupatempo.sp.gov.br).



*OCidadão.Net