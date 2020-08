Com a decisão, estabelecimentos podem atender o público até as 17h, respeitando o Plano São Paulo de flexibilização das atividades econômicas

publicado em 15/08/2020

A Justiça de Araçatuba (SP) negou o pedido de liminar feito pelo Sindicato dos Bares e Restaurantes para que os estabelecimentos pudessem trabalhar com consumo no local até 22h.



Atualmente, o município está na fase 3 (amarela) do Plano São Paulo de flexibilização das atividades econômicas. Portanto, bares e restaurantes podem funcionar, mas com atendimento ao público no local no máximo até as 17h.



No entanto, a Prefeitura de Araçatuba tinha autorizado o funcionamento até as 22h, mas, por causa de uma recomendação do Ministério Público (MP), a cidade recuou e decidiu revogar a autorização.



O Sindicato dos Bares e Restaurantes, então, entrou com pedido para tentar derrubar a decisão, mas a Justiça negou a liminar. Ou seja, os estabelecimentos poderão funcionar somente até as 17h.

*G1