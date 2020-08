A rede social postou no Twitter um vídeo com a amostra das tipografias diferentes

publicado em 04/08/2020

Instagram anuncia novas fontes para usar no Stories (Foto: Paulo Alves/TechTudo)

O Instagram anunciou, na última quarta-feira (29), novos tipos de fontes para usar na ferramenta de Stories. A rede social postou no Twitter um vídeo com a amostra das tipografias diferentes que devem ser liberadas em breve no aplicativo para celulares Android e iPhone (iOS). O Instagram também informou no tuíte que elas estão, no momento, em fase de testes com um número limitado de usuários.O Stories oferece cinco tipos de fontes para digitar nos posts efêmeros: clássico, moderna, neon, máquina de escrever e forte. Usuários que desejam variar as tipografias de suas publicações costumam recorrer a aplicativos e serviços de terceiros para copiar e colar letras diferentes no Instagram.A novidade do Instagram pode animar os usuários da rede social com a maior oferta de fontes. Entre as letras apresentadas no vídeo publicado no Twitter estão tipografias serifadas, em caixa alta e com aspecto semelhante à polêmica Comic Sans.As fontes inéditas são anunciadas em um momento em que o Instagram tem investido em mais novidades para o Stories. Nesta terça-feira (28), o aplicativo inaugurou um sticker em parceria com Uber Eats e Rappi para realizar pedidos de entrega de comida pela rede social de foto. Durante a quarentena, o Instagram também lançou a figurinha "Desafios" para que as pessoas se divirtam com correntes.*G1.com