A mãe precisou ser socorrida às pressas por uma unidade do Samu

publicado em 10/07/2020

Na queda, ela bateu a cabeça no chão e precisou ser socorrida às pressas por uma unidade do Samu (Foto: Reprodução/SBT Interior)

Uma briga entre irmãos terminou com uma idosa de 66 anos, mãe dos envolvidos, ferida nesta quinta-feira, 9, em Araçatuba.O caso aconteceu no Jardim Esplanada.De acordo com o registro policial, os dois irmãos, um servente de 39 e um aposentado de 42 anos, começaram a brigar. Um deles é deficiente e chegou a agredir o irmão com uma muleta.Em determinado momento da confusão, eles entraram na casa e acabaram envolvendo a mãe no caso. A idosa, que usa um andador para se locomover e sofre de mal de parkinson, tentou evitar a briga, mas foi empurrada pelo servente e acabou caindo.Na queda, ela bateu a cabeça no chão e precisou ser socorrida às pressas por uma unidade do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).A vítima precisou suturar a cabeça, mas foi liberada em seguida. A polícia foi chamada e, na delegacia, ela e o irmão deficiente decidiram representar contra o autor.O homem foi preso e o delegado plantonista arbitrou fiança de R$ 1.500,00, mas, como o valor não foi pago, ele ficou preso e seria encaminhado para a Cadeia de Penápolis.*SBT Interior