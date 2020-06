A imunização é a forma mais eficaz de prevenção contra doenças, salvando milhões de vidas todos os anos

publicado em 09/06/2020

Haline Morato falou sobre a importância de manter a vacinação em dia no Dia Nacional da Imunização. (Foto: A Cidade)

Hoje é comemorado o Dia Nacional da Imunização, pois, de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), a vacinação é considerada um dos melhores investimentos quando adotada como estratégia de saúde. Entre dois e três milhões de mortes são evitadas por ano no mundo graças à vacinação.

A imunização é a forma mais eficaz de prevenção contra doenças, salvando milhões de vidas todos os anos, e a clínica Protege de Votuporanga, localizada na rua Sergipe 3348, trabalha justamente com esse intuito. Haline Morato é responsável pela clínica desde quando foi inaugurada no ano de 2012 e de acordo com ela, na pandemia houve um grandeaumento nas buscas por vacinas.

A da gripe, pneumonia e meningite são as mais procuradas, até porque são as mais diferenciadas pela rede pública de saúde. Haline falou sobre a importância da vacinação e disse que ela é nossa aliada. “Foi com ela que conseguimos erradicar a paralisia infantil e varíola, eliminar o tétano neonatal, rubéola e a síndrome da Rubéola congênita e ainda prevenir surtos”, disse.

A enfermeira ainda afirmou que para continuar prevenindo doenças é preciso seguir vacinando as pessoas. “O mundo está assim por falta de uma vacina, imagine sem as outras. Não atrase o calendário de vacina. Aqui disponibilizamos três salas de vacina para não haver aglomeração e trabalhamos de acordo com as recomendações”, finalizou.