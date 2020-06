O projeto, online e gratuito, idealizado por um grupo de jovens do Rio Grande do Sul atende estudantes de todo o país

publicado em 09/06/2020

Voluntários do Rio Grande do Sul criam plataforma online de estudos (Foto: Reprodução/Paulo Chelotti)

Da RedaçãoLançada no fim do mês de maio, uma plataforma online e gratuita de estudos para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), foi criada por um grupo de jovens do Rio Grande do Sul em específico da cidade de Faxinal do Soturno. A plataforma nomeada como Momento de Aprender é uma alternativa que reúne agrega materiais de diversas áreas de conhecimento, exigidas pelo exame.Atualmente, a iniciativa já conta com conteúdos de nove disciplinas, com mais de 20 módulos cada, e cerca de 440 alunos de diferentes estados brasileiros.O projeto foi idealizado, inicialmente, por seis jovens da cidade: Bruna Fernandes Ceolin, Eduardo Fernandes Ceolin, Lorenzo Estivallet, Júlia Chelotti, Luiza Chelotti e Julia Veber. A motivação para realização do projeto, foi a decisão pela manutenção da data do Enem 2020, mesmo com o avanço da pandemia do Coronavírus. “Queríamos tornar essa situação menos prejudicial para os alunos oriundos de escolas públicas. Então, começamos a conversar sobre como poderíamos ajudar e surgiram algumas questões: possibilitar o acesso a quem não tem internet e encontrar voluntários para produzir os conteúdos”, conta Bruna.A equipe, que começou com seis jovens, hoje já conta com mais de 30 voluntários. Os colaboradores se dedicam para fazer resumos, mapas mentais sobre os conteúdos, podcasts, questionários e criam vídeos explicativos que são disponibilizados no YouTube.A plataforma Momento de Aprender tem conteúdos de Biologia, História, Matemática, Física, Química e Sociologia. Qualquer pessoa pode se cadastrar na plataforma e consumir o conteúdo produzido, inclusive já contam com estudantes do Estado de São Paulo.“Cada vez mais estamos aumentando o nível de conhecimento para que consigamos produzir conteúdos de maior qualidade”, conta a voluntária Bruna Ceolin. A ideia é que o sistema seja atualizado semanalmente, com conteúdos novos toda a segunda-feira.Baseada em uma tecnologia livre de ensino à distância e possui todas as funcionalidades sugeridas pelo Ministério. “Nossa ideia é conseguir criar algoritmos que direcionem o aluno para a sua melhor forma de aprendizagem. Acreditamos que a tecnologia seja o meio mais poderoso, sustentável e com baixo custo de implementação para contribuir na melhora da qualidade do ensino público”, finaliza Bruna. A projeção dos voluntários é que, futuramente, a ferramenta passe a ser um instrumento de utilização por parte das escolas do Estado.Os vestibulandos votuporanguenses podem se inscrever e acompanhar os conteúdos da plataforma por meio do site momentodeaprender.com.*Com Correio do Povo