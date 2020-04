Esse movimento tem se mantido desde a semana anterior, entre 30/3 e 5/4, quando as vendas cresceram 74%

publicado em 17/04/2020

A APAS continua negociando com os fornecedores para manter o abastecimento com preços justos (Foto: Reprodução/Internet)

Em função da quarentena e das recomendações de isolamento social da população em São Paulo, para evitar a disseminação da Covid-19, as vendas online dos supermercados paulistas continuam sendo uma alternativa para os consumidores evitarem a compra presencial nas lojas físicas.De acordo com o levantamento da Associação Paulista de Supermercado – APAS, na última semana de Páscoa (6/4 a 12/4), o crescimento das vendas online foi de 81%.Esse movimento tem se mantido desde a semana anterior, entre 30/3 e 5/4, quando as vendas cresceram 74%, comparado à média dos últimos meses. No final de março, de 23/3 a 29/3, o movimento online chegou a crescer 107%.Segundo a APAS, apenas 15% dos supermercados registraram aumento no volume de compras, o que significa que os consumidores não estão fazendo estoque de mercadorias. Outros 37% responderam que os consumidores estão comprando dentro dos padrões e 48% informaram que os clientes estão comprando dentro dos limites das restrições estabelecidas.A maioria dos supermercados pesquisados informou que não precisou suspender temporariamente o funcionamento dos sites. Esse volume foi de 85% dos pesquisados. Eles também responderam nessa pesquisa que logística e operação continuam sendo os maiores desafios das vendas online, e a maioria, 56%, realocou mão de obra para atender a demanda.As vendas online ou por telefone representam uma forma da população não sair do isolamento social. Porém, a APAS esclarece que os consumidores precisam se programar para esse tipo de compra e adquirir apenas os produtos necessários, pois não é preciso fazer estoque.A APAS continua negociando com os fornecedorespara manter o abastecimento com preços justos e sugere aos consumidores que realizem compras conscientes e procurem produtos substitutos quando possível.