Presidente foi perguntado se conversou com ministro do Meio Ambiente medidas de combate ao desmate, que cresceu quase 30% na Amazônia de agosto de 2018 a julho de 2019.

publicado em 20/11/2019

‘Você não vai acabar com desmatamento nem com queimadas, é cultural’, diz Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quarta-feira (20) que não é possível acabar com o desmatamento e com as queimadas no Brasil, já que, afirmou, se trata de uma questão "cultural".Bolsonaro deu a declaração durante entrevista na saída do Palácio da Alvorada. Ele foi questionado se conversou com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, sobre os dados divulgados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) de aumento do desmatamento na Amazônia."Você não vai acabar com o desmatamento nem com queimadas, é cultural. Eu vi a Marina Silva criticando anteontem. No período dela tivemos a maior quantidade de ilícitos na região amazônica", respondeu Bolsonaro.