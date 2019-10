Evento foi promovido em parceria com o Colégio Unifev e a Rádio e TV Unifev

publicado em 10/10/2019

O evento, alusivo ao Dia das Crianças (celebrado em 12 de outubro), contou com uma extensa programação repleta de diversão (Foto:Assessoria de Comunicação Unifev)

Na manhã desta quinta-feira (dia 10), o Centro Universitário de Votuporanga reuniu cerca de 2 mil crianças da comunidade durante o Brincando na UNIFEV, realizado nas dependências do Complexo Poliesportivo da Cidade Universitária. O evento foi promovido em parceria com o Colégio Unifev e a Rádio e TV Unifev, e com o apoio da Rádio Clube 92 e da Associação Comercial de Votuporanga (ACV).O evento, alusivo ao Dia das Crianças (celebrado em 12 de outubro), contou com uma extensa programação repleta de diversão e atividades recreativas para os participantes, vindos das escolas municipais e de entidades assistenciais da cidade, do Colégio Unifev e da comunidade em geral.Na oportunidade, estiveram presentes o Diretor-Presidente da Fundação Educacional de Votuporanga (FEV), Celso Penha Vasconcelos, acompanhado de membros da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal; o Reitor e a Pró-Reitora da UNIFEV, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon e Profa. Dra. Encarnação Manzano (respectivamente); e o Gestor Administrativo, Prof. Me. Raynner Toschi; além de docentes e colaboradores da Instituição. Entre as autoridades, o prefeito do município, João Eduardo Dado Leite de Carvalho; e o vereador Daniel David, representando a Câmara de Vereadores.As atividades interativas ficaram sob o comando dos universitários dos cursos de Educação Física e Pedagogia, que promoveram danças, contação de histórias, apresentação com fantoches, pintura, futebol, corrida de saco e bambolê, entre outras. Por sua vez, os estudantes da graduação em Enfermagem, ficaram de prontidão para atendimentos emergenciais. O Conjunto Poliesportivo – Ginásio Prof. Lindolfo Pellegrini também contou com uma infraestrutura completa, composta por pula-pula, multiparque, escorregador e piscina de bolinhas.Em sua fala, o Presidente da FEV ressaltou a importância de abrir as portas da Instituição para toda a população. “Sejam todos muito bem-vindos ao Complexo Poliesportivo da UNIFEV. Um feliz Dia das Crianças para cada um de vocês. Desde que nossa Diretoria está à frente da Instituição, nosso principal compromisso é fazer com que as comunidades acadêmica e externa estejam a cada dia mais próximas”, destacou.Em breve, confira os melhores momentos do evento na Galeria de Fotos do site: www.unifev.edu.br/galeriadefotos.