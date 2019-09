Alunos do quarto ano arrecadaram esta quantidade, após envolvimento de uma professora

publicado em 10/09/2019

PAN Saúde teve início desde o começo de 2019, com doações para o Hospital (Foto: Santa Casa de Votuporanga)

A corrente do bem nunca para. Aos poucos, mais “elos” são formados, se transformando em uma ação contínua e permanente. A Escola Sesi é assim. A campanha PAN Saúde, idealizada pelo professor de Educação Física, Denis Thyago de Oliveira, movimentou toda a instituição de ensino, abrangendo todas as disciplinas.A docente Rita Basalhia fez uma ação para potencializar os pontos de sua equipe. Os alunos do quarto ano, do grupo Chile, arrecadaram 160 quilos de feijão, como forma de contribuir com a Santa Casa de Votuporanga. “Fiquei impressionado de apenas uma turma conseguir essa quantidade. É muito gratificante ver o quanto que eles estão envolvidos com a causa”, contou Denis.A competição promete ficar acirrada nesta reta final. “Estamos acompanhando muitas iniciativas, de diferentes séries, para vencer o campeonato. E o melhor de tudo é saber que quem ganha com toda esta dedicação é o Hospital, principalmente os pacientes de 53 cidades da região”, complementou.O PAN Saúde teve início desde o começo de 2019, com doações para o Hospital. Cada item de necessidade da Instituição vale uma quantidade de pontos, que são revertidos para o time. Entre as solicitações estão produtos de limpeza, alimentos, higiene, material de consumo e etc.Denis destacou a importância da iniciativa. “Queremos incentivar o espírito solidário e voluntário destes estudantes desde cedo. Envolvemos desde alunos do primeiro ano do Ensino Fundamental até terceiro do Ensino Médio nesta campanha do bem, com a certeza de que estamos colaborando com a cidadania deles”, afirmou.A doação de feijão foi entregue para o Serviço de Nutrição e Dietética, responsável pelo fornecimento de 1.700 refeições diárias a pacientes e acompanhantes. “Feijão é um item que consumimos diariamente e esta quantidade nos ajudará a suprir a demanda”, disse o nutricionista João Carlos Bragato.O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, agradeceu a colaboração. “A Escola Sesi é um importante parceiro, que teve uma participação ainda mais efetiva neste ano com PAN Saúde. Pudemos notar o quanto estes jovens são multiplicadores, movimentando seus bairros, suas famílias para colaborar com o Hospital. Só podemos agradecer por tamanho envolvimento”, concluiu.