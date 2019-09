Simulado, gratuito e aberto aos alunos do Ensino Médio, será realizado às 13 horas, na Cidade Universitária; inscrições já estão abertas

O Colégio Unifev sediará o Fuvestão, simulado aberto a qualquer aluno que esteja cursando o Ensino Médio (Foto:Unifev)

Colégio Unifev promoverá Fuvestão no próximo dia 21 de setembroSimulado, gratuito e aberto aos alunos do Ensino Médio, será realizado às 13 horas, na Cidade Universitária; inscrições já estão abertasPor mais um ano, o Colégio Unifev sediará o Fuvestão, simulado aberto a qualquer aluno que esteja cursando o Ensino Médio. A prova, promovida pelo Sistema Objetivo de Ensino, será aplicada no próximo dia 21 de setembro (sábado), às 13 horas, na Cidade Universitária (Bloco 8 - salas 1 e 2).As inscrições são gratuitas e seguem abertas até 19 de setembro (quinta-feira), pelo site: www.curso-objetivo.br/concursos/inscricao. No dia da avaliação, o candidato deverá portar a carteira de identidade original e a ficha de inscrição. O simulado será composto por 90 questões de múltipla escolha (padrão 1ª fase da Fuvest, Unesp e Unicamp).De acordo com a diretora da Escola, Profa. Esp. Terezinha Joana de Carvalho Amaral, a prova tem o objetivo de preparar os alunos para os principais vestibulares do País, principalmente, no que diz respeito aos conteúdos abordados, bem como ao tempo de realização das provas.O regulamento completo e outras informações estão disponíveis no site: www.curso-objetivo.br.