Evento, realizado na manhã dessa quinta-feira (dia 15), recebeu profissionais dos municípios de Dracena, Orindiúva, Parisi e Sebastianópolis do Sul

publicado em 16/08/2019

O Reitor da UNIFEV, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, também marcou presença no evento (Foto: Unifev)

O Sistema de Ensino Unifev (SEU) promoveu, na manhã dessa quinta-feira (dia 15), uma capacitação destinada aos gestores dos municípios parceiros. O encontro, realizado no Auditório da Cidade Universitária, contou com profissionais de Dracena, Orindiúva, Parisi e Sebastianópolis do Sul.Durante a abertura, a supervisora comercial do SEU, Silvia Helena Caporalini, deu as boas-vindas aos presentes e agradeceu a presença de todos. “É uma grande alegria recebê-los aqui. Vocês abraçaram o nosso projeto pedagógico e estão sempre nos apoiando e prestigiando as capacitações, feitas, especialmente, para vocês”, disse.O Reitor da UNIFEV, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, também marcou presença no evento e enalteceu o excelente trabalho que vem sendo desenvolvido por toda a equipe do Sistema. “Acreditamos, e muito, no material didático que vendemos, porque vocês são os responsáveis por disseminar o conteúdo e dar esse feedback positivo para nós. Obrigado pela presença de todos!”, completou.Para a coordenadora da EMEI Dr. Aloysio Nunes Ferreira Filho, de Sebastianópolis do Sul, Luciana Cordeiro Chiquineli, o material didático elaborado pelo SEU superou as expectativas. “Durante as reuniões escolares, muitos pais de alunos têm se manifestado para elogiar a qualidade e a originalidade dos conteúdos. Toda a equipe está satisfeita com os resultados”, afirmou.Na sequência, a orientadora pedagógica e Profa. Esp. Daniela Cristina do Amaral Cipriano iniciou as discussões sobre Gestão Democrática e Clima Escolar. O objetivo do bate-papo foi abordar atitudes e práticas que possam contribuir com a participação de toda a comunidade interna nas decisões escolares.Primeiros socorrosNa tarde dessa quinta-feira, os gestores de Dracena também participaram de mais uma capacitação na Cidade Universitária, desta vez sobre Primeiros Socorros. O treinamento foi ministrado pela docente da Instituição Profa. Ma. Sônia Maria Carneiro de Moraes Franco, acompanhada de alunos do curso de Enfermagem.Mais informações sobre o Sistema de Ensino Unifev podem ser obtidas pelo site: www.unifev.edu.br/site