Evento terá início a partir das 11h30, no salão paroquial; toda renda será revertida para pacientes da Santa Casa

publicado em 21/08/2019

Uma das colaborações, inclusive, foi com relação à alimentação. “Iremos oferecer arroz, feijão gordo, salada e mandioca (Foto: Santa Casa de Votuporanga)

Cosmorama está no ritmo da solidariedade e união. A realização do Leilão de Gado em prol à Santa Casa de Votuporanga neste domingo (25/8) só foi possível porque a comunidade, mais uma vez, demonstrou que o amor pela Instituição e pelos pacientes é maior do que qualquer desafio!Ao todo, 25 voluntários estão preparando o evento com muita dedicação. Eles estão buscando os animais, limpando o salão paroquial, preparando os currais, manipulando os alimentos para o grande dia. “Esta semana é de muito trabalho, mas que nos enche de ânimo. Quando pensamos nos pacientes que estão no Hospital, não há cansaço que resista. Tudo que é feito com amor, vale à pena”, afirmou o coordenador, Renam Dias da Silveira.Renam destacou que a comunidade é uma grande parceira. “Ganhamos muito animais, inclusive um cavalo e um carneiro. Quando falamos em nome da Santa Casa, nossos munícipes não medem esforços em contribuir”, disse.Uma das colaborações, inclusive, foi com relação à alimentação. “Iremos oferecer arroz, feijão gordo, salada e mandioca. Fomos presenteados com todos os itens, ultrapassando 33 quilos. Agradecemos imensamente”, complementou.O leilão terá início, a partir das 11h30, com os portões abertos. O som ficará por conta da dupla Walter César e Rubinho, para animar o público. “Iremos comercializar bebidas e espeto, com toda renda para o Hospital”, destacou.O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, convidou toda a região. “Cosmorama está preparando um evento muito bonito e vamos prestigiar. Vamos almoçar, comprar gado e levar a família, pensando em nossos pacientes. Somos uma Instituição filantrópica, referência para 53 cidades e cada dinheiro arrecadado é revertido em mais qualidade e humanização na assistência”, finalizou.