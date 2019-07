O tema da palestra será “Gestão Municipal de Resíduos Sólidos, a experiência do Município de Votuporanga e o Ecotudo”

publicado em 15/07/2019

Os serviços prestados na área de saneamento em Votuporanga conferiram mais um conceito de excelência para o Município (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente de Votuporanga, a Saev Ambiental, é um modelo para as demais cidades da região. No dia 12 de setembro, o Superintendente Adjunto da Autarquia, engenheiro Marcelo Marin Zeitune, será um dos palestrantes do VI Simpósio sobre Resíduos Sólidos da Universidade de São Paulo (USP/São Carlos).Na oportunidade, ele ministrará a palestra com o tema “Gestão Municipal de Resíduos Sólidos, a experiência do Município de Votuporanga e o Ecotudo”, às 9h, no Anfiteatro Jorge Caron, USP – Campus 1 – São Carlos.De acordo com o Superintendente Adjunto, o convite da palestra surgiu após visita de uma comitiva de autoridades de São Carlos a Votuporanga em novembro do último ano. “Nós recebemos a comitiva de São Carlos, que se inspira em projetos na área da gestão de resíduos sólidos de Votuporanga e, agora, recebemos o convite para apresentar o nosso trabalho para alunos da USP”, afirmou Marcelo Zeitune.Na oportunidade, estiveram presentes a vereadora de São Carlos, Cidinha do Oncológico e o assessor Alex Prado, que vieram pela terceira vez e trouxeram Secretários Municipais, entre eles Graziela Solfa Marques, Secretária de Cidadania e Assistência Social, Mariel Pozzi Olmo, Secretário Municipal de Serviços Públicos e Dr. José Galízia Tundisi, Secretário de Desenvolvimento Sustentável de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente e Prof Dr. da USP São Carlos.O Superintendente da Saev Ambiental, Waldecy Bortoloti, o Superintendente Adjunto, eng. Marcelo Marin Zeitune, e a Chefe de Setor de Diagnóstico e Projetos Ambientais, bióloga Elizabeth Dias Prado, guiaram a visita da equipe nas três unidades do Ecotudo e apresentaram as táticas e estratégias que a autarquia utiliza em práticas como fiscalização de descarte irregular de lixo. Também foi visitada a sede da Coopervinte e a Secretaria Municipal de Direitos Humanos.4º lugar no ranking de Saneamento AmbientalOs serviços prestados na área de saneamento em Votuporanga conferiram mais um conceito de excelência para o Município. Estudo feito pela Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental – ABES colocou Votuporanga em 4º lugar da região do Noroeste Paulista no ranking da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental. Os números ainda garantiram a Votuporanga o 16º lugar no Estado de São Paulo e 18º lugar do Brasil. Com o estudo, a Cidade foi classificada como “Rumo à Universalização” na categoria de Municípios “Pequeno e Médio Porte”.De acordo com os dados divulgados neste ano, com ano base em 2017, do Sistema Nacional de Informações de Saneamento, Votuporanga tem 100% de abastecimento de água, coleta de esgoto, tratamento de esgoto e destinação adequada, e 97,20% em coleta de resíduos sólidos. A pontuação total do Município é de 497,20 com Plano Municipal de Saneamento completo.