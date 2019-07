Edinho acata pedido de reajuste apresentado no dia 27 pelo Semae

publicado em 06/07/2019

Nicanor Batista, do Semae, com o prefeito Edinho Araújo (MDB), que autorizou o aumento nesta sexta, 5 (Foto: Divulgação/ Prefeitura)





Nicanor Batista, do Semae, com o prefeito Edinho Araújo (MDB), que autorizou o aumento nesta sexta, 5

O prefeito de Rio Preto, Edinho Araújo (MDB), autorizou nesta sexta-feira, 5, reajuste de 6,94% na tarifa de água de esgoto. A nova tarifa passa a vigorar a partir deste mês, segundo comunicado do prefeito divulgado no final da tarde. Com o reajuste, o prefeito atende pedido feito pelo Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto (Semae). O índice para taxa residencial padrão, para consumo de 15 metros cúbicos por mês, passa de R$ 54,90 para R$ 58,70. O reajuste superou a inflação do período em que foi calculado, que ficou em 4,6%.

Ao apresentar a proposta ao Conselho Consultivo do Semae, no último dia 27, o superintendente da autarquia, Nicanor Batista Júnior, afirmou que a diferença levou em conta os custos com energia elétrica com forte impacto nas despesa da autarquia e que também superaram a inflação. Também disse que o reajuste de salários de servidores contribuiu para elevar o percentual acima dos 4,6%.

Conforme comunicado do município desta sexta, o aumento com gastos de energia no último ano para as operações de água foi de 8% e de 11,53% para as operações com o esgoto. "Ainda assim, o índice de 6,94% é totalmente admissível. A tarifa do Semae continua abaixo da média dos prestadores de saneamento básico do Estado de São Paulo e do País", afirmou Nicanor.

Segundo a Prefeitura, a tarifa social seguirá os 4,6%. Nessa faixa, para quem tem consumo de até 15 metros cúbicos por mês, o valor passa de R$ 19 para R$ 19,80.

O Semae prevê investir cerca de R$ 43,4 milhões com recursos próprios com o reajuste, segundo os dados apresentados na reunião do conselho consultivo. Entre os investimentos previstos estão o novo interceptor e elevatória na região da Floresta do Noroeste Paulista, nova adutora de água na zona norte, desassoreamento da Represa Municipal, reforma e ampliação da Estação de Tratamento de Água (ETA), construção de um interceptor na margem direita do rio Preto (também na região da Represa), urbanização e obras do reservatório no bairro Palestra.

Segundo dados da Prefeitura, com o reajuste, a projeção de arrecadação para o próximo ano do Semae é de R$ 235,7 milhões.

Negociação de dívidas

O Semae também anunciou nesta sexta que pretende dar início ao Programa de Pagamento Incentivado (PPI) em 2 de setembro.