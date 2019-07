Obra será construída na Avenida Sebastião Vaz de Oliveira, nº 480, e contará com 7.480,35 m² de área construída

publicado em 02/07/2019

A obra, que possui orçamento detalhado e planilhado, foi orçada em R$ 13 milhões (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

O Prefeito João Dado se reuniu na manhã desta segunda-feira (01/07) com os Secretários Municipais de Obras, Planejamento e Administração, Mauro Del Álamo, Jorge Seba e Miguel Maturana Filho, respectivamente, e suas equipes de servidores municipais, para assinar o projeto de engenharia da obra do novo Paço Municipal, que será licitada em breve.

O novo Paço Municipal será construído na Avenida Sebastião Vaz de Oliveira, nº 480, em um terreno de 4.899,69 m², que terá 7.480,35 m² de área construída, dividida em cinco pavimentos (térreo e quatro andares). A obra, que possui orçamento detalhado e planilhado, foi orçada em R$ 13 milhões.

Segundo o Secretário Municipal de Planejamento e coordenador geral dos trabalhos, Jorge Seba, o projeto foi reformulado para atender as atuais necessidades e para a manutenção do prédio, que já tem parte da obra executada. “É importante que a cidade tenha sua sede administrativa numa nova diretriz de crescimento urbano, junto à nossa maior avenida. Tínhamos o projeto arquitetônico e estrutural do prédio, que foram ajustados, e completamos com os projetos elétricos e hidráulicos. Além disso, o orçamento completo e um laudo estrutural para a retomada da obra que se tornará um patrimônio e um marco arquitetônico do Município”.





O engenheiro responsável pela obra, Gustavo Amaral, explicou que foi realizada uma análise técnica sobre as condições da edificação já existente para um parecer técnico dos elementos de infra e superestrutura da edificação do novo Paço Municipal de Votuporanga com o engenheiro Roberto Racanicchi, da empresa Racanicchi Consultoria e Projetos de Engenharia. O responsável por fiscalizar a obra para atender o laudo será o engenheiro civil da Prefeitura de Votuporanga, Diego André Osti Antoniassi.

A arquiteta e urbanista da Secretaria Municipal de Planejamento, Denise Guerra dos Santos, foi responsável pela reformulação do projeto arquitetônico e layout do local, de acordo com as normas de acessibilidade; o engenheiro civil da Secretaria Municipal de Obras, Eduardo Segobi Pegolo, elaborou o projeto hidráulico; o engenheiro civil da Secretaria Municipal de Obras, Rafael Matos Rocha, será o responsável por fiscalizar a execução do projeto de combate a incêndio, de acordo com as normas de segurança contra incêndio; o Chefe de Divisão da Secretaria Municipal de Obras, Carlos Alberto de Lima, está responsável por acompanhar a execução do projeto elétrico do prédio; o arquiteto e urbanista Eder Dias foi responsável pela orientação de documentos para obtenção de alvará, AVCB e Laudo Técnico de Avaliação (LTA); o orçamento da obra foi elaborado em conjunto entre a engenheira civil, Fabiana Roberta Vicente Ribeiro, e o chefe de setor do Departamento de Gestão de Projetos, Mateus Modesto Santos, da Secretaria Municipal de Planejamento.

O Secretário Municipal de Obras, Mauro Del Álamo, afirmou que “as Secretarias Municipais estarão trabalhando em conjunto para que a obra seja retomada e concluída de acordo com as necessidades apontadas em laudo técnico, para segurança e conforto dos servidores e população em geral”.

A partir da conclusão do projeto de engenharia, a obra segue para licitação para contratação da empresa que fará a construção do novo Paço Municipal.

De acordo com o Prefeito João Dado, após 60 anos, Votuporanga está construindo um novo Paço Municipal. “Em 1958, nós tivemos a inauguração do Paço Municipal, construído na gestão do meu avô, João Gonçalves Leite, e derrubado por questões políticas. Agora, teremos o novo Paço Municipal com obras retomadas neste Governo com o apoio da nossa Câmara Municipal que aprovou o projeto”.

Energia fotovoltaica

De acordo com o Chefe de Divisão da Secretaria de Obras, o engenheiro eletricista Carlos Alberto de Lima, o prédio do novo Paço Municipal contará com geração de energia fotovoltaica. “Nós vamos utilizar o teto do prédio para a geração dessa energia, que terá capacidade de reduzir em cerca de 50% os gastos de consumo do prédio”.





Economia