A mãe, haitiana, cruzou do México para os EUA, foi detida e afirmou que a filha de 2 anos havia desaparecido na travessia.

publicado em 03/07/2019

Agentes da patrulha de fronteira dos EUA buscam menina de 2 anos de nacionalidade brasileira — Foto: Reprodução/Patrulha de fronteira dos EUA

Agentes das patrulhas de fronteira dos Estados Unidos faziam buscas na terça-feira (2) para encontrar uma menina brasileira de 2 anos que desapareceu no Rio Grande, que separa o território norte-americano do mexicano.

No fim da segunda (1º), uma mulher do Haiti foi detida logo depois de atravessar o rio, vinda do México. Ela contou aos agentes que havia perdido a filha de 2 anos, de nacionalidade brasileira, ao atravessar as águas.

"Todas as vezes que uma criança se perde é um evento trágico", afirmou o chefe dos patrulheiros, Raul Ortiz, em uma entrevista ao site da própria agência de patrulha. Ele afirma que espera que os esforços da equipe possam ter um resultado positivo.Pai e filha salvadorenhos afogados