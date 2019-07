Nesta edição, 150 mil contratos são ofertados, dos quais 50 mil terão juros zero, segundo o MEC. Lista com os pré-selecionados sai em 9 de julho.

publicado em 01/07/2019

O Fies oferece 150 mil contratos, dos quais 50 mil terão juro zero — Foto: Divulgação

Termina nesta segunda-feira (1°) o prazo para fazer as inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) do segundo semestre de 2019. O programa oferece financiamento para estudantes pagarem cursos de graduação em universidades privadas. A lista com a pré-seleção dos contemplados sai no dia 9 de julho (confira calendário abaixo).

Segundo o Ministério da Educação (MEC), serão oferecidos 150 mil contratos, dos quais 50 mil terão juro zero.

Fies e P-Fies

Na modalidade "Fies", são oferecidas vagas com juro zero para os estudantes que tiverem uma renda per capita mensal familiar de até três salários mínimos.

