Usuários reclamam de falha no envio de mídias, como fotos, vídeos e áudios; empresa diz estar 'ciente'. Também foi relatada instabilidade no Twitter para envio de mensagens.

publicado em 03/07/2019

Facebook, Instagram e WhatsApp passam por instabilidade nesta quarta-feira (3). — Foto: Dado Ruvic/Reuters

As plataformas do Facebook, incluindo Whatsapp e Instagram, estavam com problemas de funcionamento na manhã desta quarta-feira (3). Entre os principais problemas encontrados pelos usuários estão o envio de mídias, como fotos, vídeos, áudios e figurinhas (no caso do WhatsApp).

As 3 plataformas pertencem ao Facebook.

O Twitter também registrava instabilidade para envio de mensagens privadas.

Em seu perfil no Twitter, o Facebook afirmou no começo desta tarde que "está ciente de que algumas pessoas estão tendo problemas para enviar ou anexar imagens, vídeos e outros arquivos nos aplicativos" da empresa.

"Sentimos muito pelo problema e estamos trabalhando para que tudo volte ao normal o mais rápido possível". E marcou a hashtag #facebookdown , que está sendo compartilhada pelos usuários que relatam falhas. Esta e as hashtags #instagramdown e #whatsappdown estavam entre os trending topics mundiais do Twitter no começo desta tarde.

