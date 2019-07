Ação conta com três casinhas de madeira, além de comedouro e bebedouro para animais.

publicado em 18/07/2019

'Cãodomínio' foi instalado no Centro de Buri — Foto: Érika Roberta da Cunha/Arquivo Pessoal

Água, ração e aconchego não faltam para os cães que vivem nas ruas de Buri (SP) depois que uma empresária criou um “cãodomínio”.Segundo a empresária e professora de educação física Érika Roberta da Cunha, ela implantou casas para os animais depois da queda na temperatura na região. São três casinhas que compõem o pequeno “cãodomínio” e há também alimentação à vontade.“Eu sempre gostei de animais e dava ração. Então, primeiro eu decidi fazer o comedouro e bebedouro na frente do meu estúdio de treinamento físico, mas com a chegada do frio eu decidi fixar as casinhas”, conta Érika ao G1.Segundo ela, os cães Dunga e Tchuco gostaram tanto dos novos lares que se abrigam praticamente todas as noites neles. “Se a gente sofre com o frio, imagina os cães?”, questiona.O “cãodomínio”, que fica no Centro da cidade, é mantido por Érika em parceria com outros empresários de Buri.Todo mês, cada um deles doa um saco de ração. A ação também envolve os moradores, que podem doar qualquer quantia para ajudar o projeto.“Além dessa ajuda, alguns outros comerciantes gostaram da ideia e querem implantar as casinhas na frente de mercados e lojas também”, conta.“No meu estúdio eu cuido de pessoas e animais, mas se cada um fizer um pouco já ajuda muito. O mínimo que podemos fazer é ajudar o próximo e também os bichinhos.”Fonte. G1