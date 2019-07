Casal solidário aproveitou o aniversário de Dona Eva para celebrar a união

publicado em 17/07/2019

O casal arrecadou aproximadamente 1 tonelada de alimentos (Foto: Santa Casa de Votuporanga)

O projeto “Solidariedade sem Fronteiras – Amor em Ação” de Antônio Rubens Gomes Ribeiro e Eva Rosa Ribeiro está em constante evolução. É um ciclo virtuoso, que a cada mês une mais parceiros e resulta em quilos e mais quilos de alimentos para a Santa Casa de Votuporanga.Neste mês, o casal inovou na arte de fazer o bem. Dona Eva celebrou seu aniversário no dia 22 de junho, com pensamento de beneficiar centenas de pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) do Hospital votuporanguense.Ao invés de presentes, ela solicitou alimentos para a Instituição. “Envolvemos toda a família, inclusive meus netos Vitor e Luiza. Foi o aniversário mais feliz da minha vida, porque estava com quem eu amo e ainda ajudando o próximo”, contou.Dona Eva falou da satisfação em colaborar. “Completei meus 68 anos realizando sonho de quem sonha com a alegria do próximo. Graças à Deus, amigos e irmãos compartilharam conosco o maior presente para todos: contribuir com a Santa Casa. Nosso muito obrigado”, complementou.Ela agradeceu todos os envolvidos. “Infelizmente, algumas pessoas ficaram para trás, mas não faltará oportunidade. Nossa eterna gratidão para aqueles que nos auxiliaram, que Deus abençoe!”, destacou.O casal arrecadou aproximadamente 1 tonelada de alimentos, que foram entregues para o Serviço de Nutrição e Dietética do Hospital. O setor é responsável pelo fornecimento de 1.700 refeições a pacientes e acompanhantes diárias.O provedor da Instituição, Luiz Fernando Góes Liévana, agradeceu a doação. “Seu Rubens e dona Eva são pessoas altruístas, que servem de exemplo. São a empatia em forma de amor, sempre se colocando à disposição do outro. Nos faltam palavras para agradecer tamanha dedicação, mensal e que nos enche de esperança e generosidade”, finalizou.