publicado em 10/07/2019

Com 12 anos de carreira, o artista realizou o sonho de gravar seu novo trabalho ‘Pura Sintonia’, que aconteceu na última segunda-feira (Foto: A Cidade)

Da redação

Com muita ansiedade e emoção na última segunda-feira (08), o cantor votuporanguense Rodrigo Olih gravou seu primeiro DVD, do projeto 'Pura Sintonia'. A gravação aconteceu em Votuporanga e reuniu vários amigos que estavam envolvidos nesse novo trabalho.

O repertório contou com 12 músicas inéditas, que foi escolhida pensando no público que acompanha diariamente suas apresentações. As composições contaram com a ajuda dos cantores e compositores Rodrigo Torres, Léo Souza, Paulo Vinicius, Lucas Pitondo, Pablo Reis, Wesley Martin, Rodrigo Olih e de sua esposa Jéssica Campos.

Durante a gravação do show, Rodrigo cantou músicas inéditas como ‘Seu Manoel’ e ‘Pura Sintonia’, além de seu sucesso ‘Oito Oitenta’. “As músicas foram todas pensadas em meu público que me acompanha e sabe o quanto esse DVD é importante para mim”, afirmou Rodrigo.

A gravação do DVD foi um evento privado, apenas para pessoas que estiveram envolvidas no projeto. O artista lembrou que a festa de lançamento do DVD será aberta ao público, no entanto, a data ainda será divulgada.

O projeto foi produzido pelo produtor musical Wesley Martin. “Vamos lançar as músicas em uma plataforma digital para a galera ir conhecendo e daqui 60 dias, mais ou menos, será entregue o DVD completo, onde faremos um show de lançamento para todo o público”, contou o produtor.

Rodrigo Olih finalizou a entrevista para o jornal A Cidade, dizendo que espera que esse novo trabalho seja só ‘chuva de benção’ e gratidão é a palavra que define esse momento em sua carreira.