Equipe se prepara para a disputa do Campeonato Brasileiro com etapas previstas para Goiânia e Caraguatatuba, tendo ainda um grande festival que será realizado em Setembro

publicado em 01/07/2019

A equipe medalha de prata votuporanguense é formada pelas atletas Taís (capitã), Daniela, Hélen, Cristiane e Ronyse (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A equipe de Biribol feminino da Prefeitura de Votuporanga/Unifev conquistou, no sábado (29/6), o vice-campeonato do 2º Festival Nacional de Biribol Feminino disputado por sete equipes e promovido pela CNBI (Confederação Nacional de Biribol) em parceria com o Assary Clube de Campo.

Na classificação final por pontos corridos, o título de campeã foi para a equipe Rino Esportes, de Araçatuba, completando o pódio ainda a equipe do Assary Votuporanga, na terceira colocação.

A equipe medalha de prata votuporanguense é formada pelas atletas Taís (capitã), Daniela, Hélen, Cristiane e Ronyse.