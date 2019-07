Pedro Daher, ex-aluno do NIAC, encena a peça “Amar, Verbo Intransitivo”

publicado em 11/07/2019

Para Daher, “o NIAC foi uma abertura muito grande pra minha descoberta teatral (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Reestreia nesta quinta-feira, dia 11 de julho, nova temporada do espetáculo “Amar, Verbo Intransitivo”, às 21h, no teatro Eva Herz, no Conjunto Nacional, com o ator votuporanguense Pedro Daher. O jovem começou sua carreira artística a partir de 2014 através de um projeto voltado às artes cênicas, da Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo. Depois foi estudar em Rio Preto, com Arman Saribekyan, ator do Théâtre du Soleil e em São Paulo, com outros mestres e instituições de ensino teatral, incluindo o Célia Helena Centro de Artes e Educação.

Para Daher, “o NIAC foi uma abertura muito grande pra minha descoberta teatral. Foi uma oportunidade de contato inicial com as artes da cena. Quando entrei, tive como um dos professores, o Marcelo Zamora, que me despertou muito interesse pela dança e circo! Tive longos 3 ou 4 anos em contato com o NIAC e todos os seus saraus”.

Sobre a peça

Escrito em 1927 e considerado o primeiro romance do escritor modernista Mário de Andrade (1893-1945), “Amar, Verbo Intransitivo” ganha uma adaptação teatral com dramaturgia de Luciana Carnieli e direção de Dagoberto Feliz. A trama narra a história da governanta Fräulein Elza (interpretada por Luciana Carnieli), que é contratada por uma família tradicional paulista nos anos de 1920 para fazer a iniciação amorosa de Carlos (vivido por Pedro Daher), o primogênito herdeiro. A partir desse encontro, os personagens vivem uma relação amorosa, revelando críticas sociais e comportamentais.

O espetáculo estreou em maio na Oficina Cultural Oswald de Andrade e volta em cartaz no Teatro Eva Herz, na Livraria Cultura do Conjunto Nacional – Avenida Paulista, 2073 – Cerqueira César, para uma temporada às quintas-feiras, às 21h, de 11 de julho a 29 de agosto.

Núcleo de Iniciação às Artes Cênicas

O Núcleo de Iniciação às Artes Cênicas (NIAC) existe desde 2013 e se transformou num ponto de encontro e convivência, estimulando novos artistas de Votuporanga, criando uma plataforma de ideias e de conexão com a cidade. É um projeto gratuito da Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria da Cultura e Turismo, sob a coordenação da educadora Graziella Fuscaldo.

O NIAC é um processo aberto e democrático de integração do indivíduo com a arte, onde são oferecidos conteúdos de noções básicas de artes cênicas (interpretação teatral, expressão vocal e corporal), com intuito de promover reflexões através do estudo e de atividades de pesquisa, na perspectiva de potencializar o conhecimento e estimular a criatividade, desenvolvendo um programa integrado de capacitação e reciclagem por meio das práticas teatrais e processos colaborativos.