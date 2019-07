De acordo com a prefeitura, a vítima foi um homem de 49 anos, morador do bairro Hilda Mandarino.

publicado em 02/07/2019

terceira morte por leishmaniose visceral neste ano em Araçatuba (Foto:SBT Interior)

A terceira morte por leishmaniose visceral neste ano em Araçatuba (SP) foi confirmada nesta segunda-feira (1º) pela prefeitura.

De acordo com a prefeitura, a vítima foi um homem de 49 anos, morador do bairro Hilda Mandarino. Ele estava internado na Santa Casa para receber o tratamento, mas não resistiu e faleceu no dia 26 de junho.

O Centro de Controle de Zoonoses está realizando bloqueio em um raio de 200 metros da casa com a coleta de sangue dos animais para exame. Em 2019 foram registrados quatro casos positivos da doença e três mortes.

Outras mortes