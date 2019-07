Ação é realizada em escolas de Ibirá. A cada 35 latinhas ou 35 garrafas pets, os alunos trocam pela moeda "Ibirazinho", que é usada para comprar brinquedos e bolas nas escolas.

publicado em 16/07/2019

Crianças levam latinhas e pets para trocar por ibirazinhos em escolas — Foto: Reprodução/TV TEM

Um projeto socioambiental mudou a rotina de alunos na cidade de Ibirá (SP), cidade no Noroeste Paulista. Na ação, os estudantes são incentivados a trocarem materiais recicláveis por um dinheiro fictício, que é usado para comprar brinquedos e bolas nas escolas.Todas as escolas da rede municipal entraram no projeto e são cerca de 1,2 mil alunos participantes. O projeto foi idealizado por um professor e aceito pela administração.“A cidade mudou o pensamento de separação de lixo, envolvimento dos pais, da criançada. Isso eu não esperava. Tem sido uma alegria muito grande”, afirma o professor Adriano Júnior, idealizador do projeto.A cada 35 latinhas ou 35 garrafas pets os alunos trocam por um "ibirazinho", a moeda local. Com isso, são disponibilizadas 200 moedas para cada escola por semana.De acordo com o professor, a prefeitura compra os brinquedos com o que recebe da cooperativa que paga pelo material reciclável. Cada unidade escolar montou sua própria lojinha que funciona em um dia da semana.O "ibirazinho real" são notas que imitam dinheiro nos mínimos detalhes. Elas são impressas num papel diferente, com numeração e até faixa holográfica para atestar a autenticidade de cada cédula.De reciclável em reciclável, os estudantes estão descobrindo que o que ia para o lixo pode virar dinheiro.O estudante Edson José Gregati Júnior, de 12 anos, por exemplo, conseguiu em um dia 12 ibirazinhos.“A gente passa de carro, tem lata na rua a gente pega. Tudo que vejo na rua pedia para o vizinho e isso ia juntando. Vou pegar cada vez mais”, afirma o estudante.Desde que as crianças começaram a trocar recicláveis por "ibirazinho", o galpão de recicláveis tem ficado lotado e as latinhas e garrafas de plástico viraram artigo de luxo nas lixeiras.“A gente não acha mais latas ou garrafas pets nos lixos, papelão, porque as crianças pegam tudo”, diz a cooperada Tatiane Rodrigues dos Santos.Fonte. G1