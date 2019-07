Evento é realizado pela Prefeitura de Votuporanga, em parceria com a Secretaria de Assistência Social; serão oferecidos serviços públicos, além de lazer e alimentação para toda a população

publicado em 18/07/2019

Os atendidos do projeto Bem Viver II de Simonsen farão apresentações culturais de coreografias de dança (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

As famílias do distrito de Simonsen serão contempladas, neste sábado (20/07), com uma grande Ação Comunitária. O evento é realizado pela Prefeitura de Votuporanga, em parceria com a Secretaria de Assistência Social e CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) Leste. A ação será realizada na Praça “Para João Paulo II”, das 14h às 18h.Serão oferecidos recreação com brinquedos infláveis, equipe de oficineiros, pipoca e algodão doce, além de lanches, como bolo, cachorro-quente e refrigerante. O evento contará ainda com animação com músicas e mixagens.A Ação Comunitária terá apresentações culturais dos profissionais e dos usuários dos serviços locais, realização de oficinas, panfletagens, esclarecimento e orientações sobre os serviços socioassistenciais e setoriais disponibilizados pela Prefeitura, entidades e organizações, viabilizando o repasse de informações, além de proporcionar atividades de cultura, lazer e recreação às famílias.O Secretário Municipal de Assistência Social, Emerson Pereira, explicou que a ação comunitária é uma atividade gratuita e destinada a toda a população do território de Simonsen, que é referenciado pelo CRAS Leste.“O objetivo é garantir a promoção e defesa de direitos, estimular à convivência comunitária, viabilizar o repasse de informações e aproximar a população do território com os profissionais locais, estabelecendo e estreitando o vínculo entre os mesmos”, falou. O Secretário acrescentou que até o final deste ano, eventos semelhantes serão realizados.Em seu perfil em uma rede social, o Prefeito João Dado convidou toda população de Simonsen a participar da Ação Comunitária. “É o nosso governo cuidando de gente”.ServiçosA equipe do Consultório Municipal de Simonsen oferecerá aferição de pressão arterial, teste de destro e orientações de saúde, além de orientações e esclarecimentos do CRAS Leste, Cadastro Único, CRAM (Centro de Referência e atendimento à Mulher), PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador), CTMO (Centro de Treinamento e Mão de Obra), INSS Digital, Procon (órgão de Proteção e Defesa ao Consumidor), CAEF (Central de Atenção ao Egresso e Família), Sebrae e Setor Ambiental da Secretaria de Saúde, com brincadeiras, orientações e esclarecimentos sobre o combate ao Aedes Aegypti.Os atendidos do projeto Bem Viver II de Simonsen farão apresentações culturais de coreografias de dança, além das apresentações do Grupo Folclórico Mungunzá e Rede Panapanã.São parceiros da ação as secretarias municiais de Educação, Saúde, Direitos Humanos, Fazenda, Desenvolvimento Econômico, Trânsito, Transporte e Segurança, além do Conselho Tutelar de Votuporanga, Centro Social, Sebrae, Senac, Rede Panapanã, Grupo Folclórico Munguzá, CREAS, CRAM, Programa Primeira Infância, Programa Criança Feliz, Polícia Militar e Capela Nossa Senhora Aparecida.