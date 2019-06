Após anos de reivindicação, atual Administração adquiriu os equipamentos para todas as seis salas do Velório

publicado em 26/06/2019

A melhoria foi instalada pela Prefeitura, após anos de reivindicação da população (Foto: Prefeitura de Municipal)

A Prefeitura de Votuporanga instalou aparelhos de ar condicionado em todas as seis Salas de Vigília do Velório Municipal “Aldo Zara”. Agora, as pessoas que utilizam o espaço para velar seus entes queridos contam com ambiente mais agradável e confortável. A melhoria foi instalada pela Prefeitura, após anos de reivindicação da população.

Na manhã desta quarta-feira (26/6), o Secretário Municipal da Cidade, José Marcelino Poli, apresentou as melhorias realizadas pela Prefeitura no espaço. Durante a entrega simbólica, estavam presentes secretários municipais, o vereador Marcelo Coienca e o representante da empresa que realizou a obra de adequação do prédio para obtenção do AVCB, João Ricardo Cervantes. No ato, José Marcelino Poli representou o Prefeito João Dado que estava em viagem a Brasília.

Segundo explicações do Secretário da Cidade, o processo licitatório para compra dos aparelhos foi realizado no ano passado. “Algumas adaptações na rede elétrica precisaram ser feitas e, agora, a população poderá contar com mais este benefício. Sabemos que quem precisa utilizar este espaço certamente está passando por situações tristes com a perda de entes queridos e, por isso, queremos oferecer as melhores condições possíveis para amenizar a dor dessas pessoas”.

Além da climatização, foram entregues também o AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros), Alvará de Construção e Laudo Técnico de Avaliação da Vigilância Sanitária. Para obtenção do AVCB, a Prefeitura realizou adequações nas portas de entrada e saída do prédio, saída de emergência e nas sinalizações e iluminação de emergência. Também foi realizado treinamento de brigadistas e instalados uma central de gás e extintores.