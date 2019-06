Desde a segunda-feira (3), as vacinas foram liberadas para toda a população, depois que a campanha nacional, que priorizou alguns grupos de risco, terminou na sexta-feira (31).

publicado em 05/06/2019

Vacina contra a gripe acabou em Rio Preto e Araçatuba — Foto: Reprodução/TV Globo

A vacina contra a gripe acabou em São José do Rio Preto (SP) e Araçatuba (SP) nesta terça-feira (4). As secretarias de Saúde das cidades confirmaram que não tem mais doses.

Como as metas não foram atingidas, o Ministério da Saúde liberou as doses para toda a população no geral e muita gente correu aos postos de saúde.