publicado em 18/06/2019

ação teve início no dia 5 de junho e se estende até quarta-feira (19/6) (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A Unidade de Coleta de Sangue da Prefeitura de Votuporanga está realizando coleta de sangue para cadastro de doadores de medula óssea nas cinco unidades da empresa Facchini, com os colaboradores. A ação teve início no dia 5 de junho e se estende até quarta-feira (19/6). Uma iniciativa em conjunto com o Hemonúcleo de Fernandópolis, o ato contempla a campanha “Seja um Herói – Salve Vidas”.

Procedimentos

Os colaboradores da empresa interessados em se inscrever no Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea (Redome) devem ter entre 18 e 55 anos e boa saúde. A coleta ainda não é a doação da medula óssea, mas apenas o cadastro como possível doador. Os doadores preenchem um formulário com dados pessoais e é realizada também a coleta simples de sangue para o teste de compatibilidade. Os testes determinam as características genéticas que são necessárias para a compatibilidade entre o doador e o paciente. Os dados e os resultados são armazenados em um sistema informatizado que realiza o cruzamento com dados dos pacientes que estão necessitando de um transplante.





Como doar

Quem tiver interesse, deve procurar a Unidade de Coleta de Sangue da Prefeitura de Votuporanga para se cadastrar no Redome, doar sangue ou ambos. A escolha da doação deve ser informada no momento da realização do cadastro.

O telefone da Unidade de Coleta de Sangue é o (17) 3426-7530, ramal 210. O interessado, se preferir, pode ir também pessoalmente à Unidade de Coleta, que fica no espaço anexo ao Hospital “Fortunata Germano Pozzobon”, na rua Antônio Galera Lopes, esquina com a Antônio Serafim de Queiroz, na Zona Norte.

As coletas ocorrem às terças-feiras, das 15h às 18h, e às quintas-feiras, das 8h às 11h, sempre por meio de agendamentos.

Para doar é necessário apresentar documento com foto, emitido por órgão oficial e válido em todo o território nacional.