Ação é um pedido da Secretaria Estadual de Saúde, que está intensificando a busca de pessoas ainda não vacinadas. Unidades ficarão abertas das 8h às 17h.

publicado em 29/06/2019

Vacina contra a febre amarela — Foto: Divulgação/Prefeitura

Duas unidades de saúde de São José do Rio Preto (SP) vão abrir neste sábado (29) para a vacinação contra sarampo e febre amarela. As unidades são a Central e a do bairro Vetorazzo.

A ação é um pedido da Secretaria Estadual de Saúde, que está intensificando a busca de pessoas ainda não vacinadas. A campanha, no entanto, está sendo realizada apenas na cidade de São Paulo.

As unidades ficarão abertas das 8h às 17h. Para a febre amarela, o esquema de vacinação é de dose única.

Já para o sarampo, o esquema completo de vacinação é de duas doses, para pessoas de 1 a 29 anos, e uma dose para pessoas de 30 a 59 anos. Ambas as vacinas fazem parte do calendário de rotina do município, sendo administradas aos 9 meses de vida, no caso da febre amarela, e aos 12 e 15 meses, no caso do sarampo.

A meta de imunização para ambas as vacinas é de 95%.

Região

Em Guararapes e Birigui também tem esquema especial para vacinação, mas nessas cidades é só contra a febre amarela. O objetivo é ampliar o número de pessoas imunizadas atendendo a recomendação da Secretaria Estadual de Saúde.

Em Guararapes, a vacinação será feita na UBS do Postão, que estará aberta das 8h às 16h