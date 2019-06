Lucas Nolêto Ferreira esteve no Hospital votuporanguense, conhecendo toda estrutura

publicado em 24/06/2019

A Santa Casa de Votuporanga recepcionou o chefe de gabinete do deputado federal Tiririca, Lucas Nolêto Ferreira (Foto: Santa Casa de Votuporanga)

A Santa Casa de Votuporanga recepcionou o chefe de gabinete do deputado federal Tiririca, Lucas Nolêto Ferreira, nesta sexta-feira (21/6). Lucas foi recepcionado pelo provedor da Instituição, Luiz Fernando Góes Liévana, pelo prefeito João Dado e pelo vereador Daniel David e percorreu toda a estrutura do Hospital.

A comitiva visitou diversos setores como Hemodinâmica, Hemodiálise, Unidades de Terapia Intensiva (UTI) Geral e Neonatal, lavanderia e a ala A do Sistema Único de Saúde (SUS).

Luiz Fernando destacou a importância da visita de Lucas. “O parlamentar Tiririca é um importante parceiro. Ele sempre destinou emendas para o Hospital. Em 2015, foram R$250 mil para a compra de diversos equipamentos. Já em 2017, foram R$200 mil de custeio. No ano passado, foram R$300 mil também para custeio. Lucas pode conferir o bom uso que fazemos dos recursos recebidos”, destacou.

Lucas elogiou a administração. “Conheci a Santa Casa e pude comprovar que as verbas são bem empregadas, com boa gestão. Os profissionais tratam com carinho os pacientes, além desta sintonia bacana entre Prefeitura e Hospital não somente financeira, mas em busca de parceiros”, finalizou.