publicado em 05/06/2019

Capivara é uma das principais moradoras da Represa Municipal de Rio Preto — Foto: Marcos Lavezo/G1

Um dos cartões-postais de São José do Rio Preto (SP) e um dos pontos turísticos da região, a Represa Municipal abriga uma diversidade de flora e fauna. O local traz o meio ambiente, cuja a data é comemorada nesta quarta-feira (5), para o cenário urbano.

A Represa Municipal é um santuário ecológico. Biólogos da Secretaria do Meio Ambiente já catalogaram 123 espécies entre aves, mamíferos, anfíbios e répteis no local que todos os dias, centenas de pessoas fazem caminhada.

Em uma ilha, que fica num dos lagos da represa, funciona como um grande viveiro de aves. Elas usam para construir seus ninhos. O levantamento identificou que além das capivaras, que dividem espaço com os visitantes, vivem na represa saguis, gambás, cachorros do mato e até tamanduás Bandeira.O biólogo Samuel Villa Nova fez parte da equipe que mapeou a diversidade da fauna e flora no local. Tudo capturado por uma câmera fotográfica. “A maior diversidade é de aves, mais de 106 espécies só de aves, é uma diversidade muito grande se considerar que estamos em uma área urbana”, afirma.