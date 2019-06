Reajuste médio foi de 4,66%. Os valores mais altos são dos pedágios da Anchieta (Riacho Grande) e Imigrantes (Paraitinga), a R$ 27,40.

publicado em 28/06/2019

Praça do pedágio Imigrantes, às 14h01 — Foto: Reprodução/Ecovias

As tarifas de pedágio das rodovias estaduais serão reajustadas a partir de 0h desta segunda-feira (1º). As tarifas contratuais de 19 concessionárias foram reajustadas em 4,66% – índice relativo ao IPC-A acumulado entre junho do ano passado e maio desse ano. O reajuste será de até R$ 0,40 em várias praças. Os valores mais altos são dos pedágios da Anchieta (Riacho Grande) e Imigrantes (Paraitinga), a R$ 27,40. Confira o reajuste nas principais rodovias do estado:





Rodoanel Mário Covas

Trecho Oeste: de R$ 2,00 para R$ 2,10;

Trecho Sul: de R$ 3,40 para R$ 3,50;

Trecho Leste: de R$ 2,50 para R$ 2,60.

Anchieta-Imigrantes

Anchieta (Riacho Grande): de R$ 26,20 para R$ 27,40;

Imigrantes (Eldorado): de R$ 3,60 para R$ 3,80;

Imigrantes (Piratininga): de R$ 26,20 para R$ 27,40.

Ayrton Senna-Carvalho Pinto

Ayrton Senna (Itaquaquecetuba): de R$ 3,70 para R$ 3,90;

Ayrton Senna (Guararema): de R$ 3,50 para R$ 3,60;

Carvalho Pinto (São José dos Campos): de R$ 3,50 para R$ 3,60;

Carvalho Pinto (Caçapava): de R$ 3,60 para R$ 3,70.

Anhanguera

Anhanguera (Perus): de R$ 9,20 para R$ 9,60;

Anhanguera (Valinhos): de R$ 9,10 para R$ 9,50;

Anhanguera (Nova Odessa): de R$ 8,10 para R$ 8,40;

Anhanguera (Limeira): de R$ 6,10 para R$ 6,40;

Anhanguera (Leme): de R$ 7,60 para R$ 7,90;

Anhanguera (Pirassununga): de R$ 7,60 para R$ 7,90;

Anhanguera (Santa Rita do Passa Quatro): de R$ 7,30 para R$ 7,60;

Anhanguera (São Simão): de R$ 7,30 para R$ 7,60.





Bandeirantes

Bandeirantes (Caieiras): de R$ 9,20 para R$ 9,60;

Bandeirantes (Campo Limpo): de 9,20 para R$ 9,60;

Bandeirantes (Itupeva): de R$ 9,10 para R$ 9,50;

Bandeirantes (Sumaré): de R$ 8,10 para R$ 8,40;

Bandeirantes (Limeira): de R$ 6,10 para R$ 6,40.

Cônego Domênico Rangoni

Santos: de R$ 12,20 para R$ 12,80

Padre Manoel da Nóbrega

São Vicente: de R$ 7,20 para R$ 7,60

Castello Branco

Barueri: de R$ 4,20 para R$ 4,40

Itapevi: de R$ 4,20 para R$ 4,40

Itu: de R$ 11,40 para R$ 11,80 O reajuste foi publicado no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (28). Desde 1998, início das concessões em São Paulo, o reajuste é aplicado todo dia 1º de julho, data estipulada nos contratos de 19 concessionárias de rodovias paulistas.

Boituva: de R$ 9,40 para R$ 9,80

Tamoios

Jambeiro: de R$ 3,80 para R$ 4,00

Paraibuna: de R$ 7,40 para R$ 7,60