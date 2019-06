Musical é inspirado na mãe do humorista, durante o show eles cantam e contam divertidas histórias de tantos anos de convivência.

publicado em 08/06/2019

Paulo Gustavo e a mãe, Déa Lúcia, apresentam o espetáculo 'Filho da Mãe', que une humor, emoção e música. — Foto: Assessoria/Divulgação

O humorista e ator Paulo Gustavo vem a São José do Rio Preto (SP) neste sábado (8) para apresentar o musical “Filho da Mãe”. Ele sobe no palco com a mãe, Déa Lúcia.

No musical, que é inspirado na mãe do humorista, ele e Déa cantam e contam divertidas histórias de tantos anos de convivência.

A última vez que Paulo Gustavo esteve na cidade foi em outubro de 2017 com o espetáculo "Minha Mãe é uma Peça", um de seus maiores sucessos.