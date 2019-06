Capítulo “Asas da Liberdade” promoveu ação em prol da Santa Casa, envolvendo supermercados, Escola Passo a Passo e Colégio Celtas

publicado em 27/06/2019

A Ordem Demolay “Capítulo Asas da Liberdade” deu mais uma demonstração de solidariedade, pensando sempre no objetivo de construir uma juventude melhor que, por sua vez, será a sociedade justa e igualitária do amanhã.

O Capítulo realizou uma ação beneficente em prol da Santa Casa de Votuporanga. Graças à uma força-tarefa, eles doaram 762 litros de leite para o Hospital, que atende 70% via Sistema Único de Saúde (SUS).

Os jovens fizeram pontos de coleta na Escola Passo a Passo, Colégio Celtas e nos supermercados. Além disso, promoveram arrastões em quatro dias. “Começamos a iniciativa no último dia 3. Além dos locais fixos para arrecadação, percorremos alguns bairros da cidade. No dia 14, estivemos visitando casa a casa no Vale do Sol e San Remo. Já no dia 15, São Bento e no dia 16, Chácara Aviação. Finalizamos no Pozzobon no domingo passado”, contou o mestre conselheiro João Pedro Martim.

João Pedro agradeceu os parceiros e ressaltou o apoio do Rotary Club Votuporanga. “Eles nos entregaram 138 litros de leite. Também gostaria de agradecer a Rádio Clube por divulgar nossa campanha”, complementou.

A Ordem Demolay é a maior organização juvenil e masculina do mundo, destinada aos jovens com idade entre 12 e 21 anos. Ela é idealizada especificamente para desenvolver características de liderança e fornecer um bom ambiente moral aos seus membros. “Somos 43 participantes e estamos à disposição para contribuir com o Hospital”, ressaltou.

O grupo foi recepcionado pelo provedor Luiz Fernando Góes Liévana, pelo diretor Carlos Marão, pelo coordenador corporativo, Angelo Jabur Bimbato, e pelo coordenador de Captação de Recursos, Jaferton Martins. “Só podemos agradecer esta atitude, que faz toda a diferença. Consumimos, em média, 100 litros por dia. Esta doação supre mais de uma semana de demanda. Nosso muito obrigado em nome de centenas de pacientes”, finalizou.