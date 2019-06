Cratera foi aberta no final do ano passado e o local está interditado desde março.

publicado em 18/06/2019

Cratera está aberta desde o final do ano passado em Rio Preto — Foto: Reprodução/TV Tem

Começam nesta terça-feira (18) as obras na cratera do Bairro Jardim Gabriela, em São José do Rio Preto (SP).





A cratera foi aberta no bairro em dezembro de 2018 e o problema piorou com as chuvas do começo do ano. Desde março, o local está parcialmente interditado.





As obras vão ser entre as Avenidas José Rodrigues Lisboa e Dr. Leonam Sellmann Nazareth. No local, serão recuperados os dispositivos de drenagem e ainda será refeito o asfalto para que o trânsito possa fluir normalmente.