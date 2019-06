Mãe, de 21 anos, teve queimaduras de 1º e 2º grau no tórax e nas pernas; criança também foi socorrida porque inalou fumaça. Criança teria colocado fogo no quarto durante brincadeira, informou o Bombeiros.

publicado em 21/06/2019

Bombeiros foram acionados e apagaram as chamas em 10 minutos — Foto: João Serantoni/TV TEM

Uma mulher e o filho de 3 anos precisaram ser socorridos depois que a casa deles pegou fogo na tarde desta sexta-feira (21) no bairro Vila Santo Antônio, em São José do Rio Preto (SP).





De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o incêndio começou em um dos quartos da casa. Segundo relatos de moradores aos bombeiros, a criança de 3 anos estaria brincando e ateou fogo no quarto, perto da cama.





O menino estava com a mãe, de 21 anos, que teve queimaduras de primeiro e segundo grau no tórax e nas pernas. O menino também foi socorrido porque inalou fumaça.





Mãe e filho foram encaminhados para um hospital particular de Rio Preto e ainda não há informações sobre o estado de saúde.