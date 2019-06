Policias foram até a casa do casal e, ao chegar, encontraram o agressor com o bebê e um facão na mão. Caso aconteceu em Dolcinópolis (SP).

publicado em 21/06/2019

Facão utilizado pelo homem para ameaçar a criança e a mulher em Dolcinópolis — Foto: Divulgação/Polícia Militar

Um homem de 28 anos foi preso nesta quinta-feira (20) depois de agredir a mulher e ameaçar matar o filho de apenas 1 ano em Dolcinópolis (SP).

Segundo informações da a Polícia Militar, após denúncia de briga entre casal, a equipe foi até a casa no bairro Aracentro e, ao chegar lá, encontrou o agressor com o bebê em uma mão e o facão na outra.

Ainda segundo a PM, os policias tiveram que convencer o homem a deixar a criança, que depois de um tempo soltou o filho sem nenhum ferimento. A polícia precisou contê-lo e também os vizinhos, que estavam querendo agredir o homem.A mulher do agressor foi encontrada pela polícia em uma casa vizinha com diversos ferimentos pelo corpo, provocados pelo facão, e em estado de choque. O outro filho da mulher, de 3 anos, foi encontrado no quarto também em estado de choque.

A mulher foi encaminhada para Santa Casa de Jales (SP), onde está internada. As crianças foram levadas para a casa de uma tia, que fica em Dolcinópolis.