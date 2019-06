De acordo com a polícia, uma equipe foi acionada ao local e encontrou o corpo com perfurações, a princípio de faca

publicado em 03/06/2019

Policiais militares na frente da casa onde o crime aconteceu — Foto: Reprodução/TV TEM

Um homem de 36 anos foi encontrado morto na tarde desta segunda-feira (3) dentro de uma casa no bairro Jardim Fuscaldo, em São José do Rio Preto (SP). A polícia afirma que a vítima morava na residência.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe foi acionada ao local pela mãe da vítima, que achou estranho o fato de o rapaz não entrar em contato com ela nesta segunda-feira.

A polícia encontrou o corpo com perfurações, na sala da casa. Mas segundo a PM, havia marcas de sangue no carro, na varanda e na cozinha. Havia marcas de perfurações no pescoço e no tórax da vítima.