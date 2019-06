Higiene oral combate a placa bacteriana, inflamações na gengiva, além de doenças renais, cardíacas e ósseas. Escovação deve ser iniciada assim que os primeiros dentes dos pets começam a nascer.

publicado em 13/06/2019

Limpeza dentária precisa ser realizada com cautela e com auxílio de um especialista veterinário em casos mais graves — Foto: Silvia Fonseca/Arquivo Pessoal

Manter a escovação dos pets em dia não é uma tarefa muito fácil. Isso porque, em muitos casos, os cães e gatos ficam impacientes no início deste processo. No entanto, a escovação diária é essencial para a prevenção da placa bacteriana e inflamações na gengiva, que podem causar graves problemas à saúde do pet.

No total, os cães possuem 42 dentes na boca, sendo 28 desses dentes de leite. Já os gatos possuem 30 dentes permanentes e 26 de leite. Segundo a veterinária, Silvia Fonseca, especialista em odontologia e clínica médica e cirúrgica de pequenos animais, de Sorocaba (SP), a escovação diária é importante, pois impossibilita a formação da placa bacteriana – que adere aos dentes e gengiva dos animais em até 48 horas e se transforma em cálculo dentário – mais conhecido como tártaro, além de prevenir contra outras doenças.

“Fazendo a escovação diária, diminuiu a probabilidade de incidência de doenças em órgãos internos e a chance de uma inflamação gengival é muito menor, impossibilitando sua retração e a perda dentária. A saúde começa pela boca”, explica a veterinária.

Para a escovação, existem produtos específicos para serem usados nos pets. De acordo com Silvia, o creme dental indicado para a higiene oral dos animais precisa ser o de uso veterinário, já que possuem substâncias capazes de destruir a placa bacteriana, além de possuírem enzimas que auxiliam no tratamento. Os produtos que contém essa enzima são na forma líquida, snacks e creme dental, mas nenhum deles substitui a escovação mecânica, que é a mais eficaz.

A veterinária ainda ressalta que o creme dental de animais não forma espuma e não possui flúor. Quanto às escovas, as mais indicadas para o processo são as de cerdas macias e de cabeças pequenas. “Existem as de uso veterinário, mas as cerdas são mais rígidas podendo causar retração gengival e, como a cabeça das escovas são maiores, eu não recomendo”, complementa. Os dedais são outra opção, mas suas cerdas não são macias e os dedais de silicone não conseguem fazer uma escovação precisa.





Quando começar a escovação nos pets?

De acordo com a especialista, a escovação deve ser iniciada assim que os primeiros dentes começam a nascer, para acostumar os pets com e evitar estranhamentos e desconfortos no futuro.





A veterinária Silvia Fonseca explica que o primeiro passo é iniciar a troca de carinho com o pet antes mesmo de dar início à escovação. Em seguida, a especialista sugere que o tutor coloque um pouco do creme dental na boca do pet, para que o mesmo se acostume com o gosto do produto e, assim, quando ele já estiver habituado com o sabor, o dono pode iniciar a escovação.

“A escovação tem que ser vista como uma troca de prazer e carinho entre animal e tutor. Caso seja feito tudo muito rápido ou sem a técnica indicada, o paciente [pet] pode ver a escovação como um terrorismo e ao invés de prazer, terá medo e não deixará o tutor escovar”, informa.

Principais doenças

Ainda segundo a veterinária, a falta de escovação pode acarretar doenças:

Dentárias: Periodontite (infecção ao redor dos dentes), onde o animal começa a ter acúmulo de cálculo dentário, retração gengival, exposição de raiz e perda dentária. Odor forte até um odor pútrido (podre).

Cardíacas: Endocardite bacteriana, onde animal pode apresentar sopro cardíaco, tosses e engasgos.

Renais: Nefrite, levando animal a ter dor, alteração em urina e, muitas vezes, pode levar animal à insuficiência renal.

Ósseas: Osteomielites por contaminação óssea, onde se o tratamento não for eficaz, pode acarretar em cirurgia de remoção óssea.