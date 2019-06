O muro caiu depois de fortes chuvas, e há uma investigação em andamento para averiguar se havia problemas estruturais do edifício que podem ter causado a tragédia.

publicado em 29/06/2019

Equipe de resgate tira corpo de escombros de uma queda de muro na cidade de Pune, na Índia — Foto: Stringer/AFP

Pelo menos 17 pessoas morreram neste sábado após o desabamento de um muro de uma área residencial em um subúrbio de Pune, no oeste da Índia, segundo informaram meios de comunicação locais.

As equipes de resgate ainda buscam pessoas que podem estar debaixo dos escombros do muro desabado e, segundo as autoridades, a maioria dos mortos eram trabalhadores que estavam dormindo quando ocorreu o acidente.

O muro caiu depois de fortes chuvas terem castigado a região durante as últimas horas. As autoridades agora investigam se a empresa construtora incorreu em algum tipo de negligência.