Equipe estava em patrulhamento quando escutaram o animal mugindo dentro do buraco.

publicado em 26/06/2019

Boi caiu em um bueiro na cidade de Severínia — Foto: Olímpia24horas

A Guarda Municipal de Severínia (SP) resgatou um boi que estava caído dentro de um bueiro sem tampa na cidade. Um vídeo divulgado nesta terça-feira (25) mostra a situação que o animal estava quando foi encontrado.

Segundo os guardas municipais, uma equipe estava em patrulhamento pelo local, no domingo (23), quando escutaram o animal mugindo dentro do buraco.

Eles acionaram o Corpo de Bombeiros de Olímpia (SP) para ajudar no resgate e um caminhão estilo guincho também auxiliou na retirada do boi, que durou cerca de três horas.

Os guardas não souberam informar quanto tempo o animal estava caído no bueiro. Ele estava com ferimentos no corpo e foi levado para um recinto provisório da prefeitura até encontrarem o dono.