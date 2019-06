Vacinas estão disponíveis a partir desta sexta-feira (7) em todas as UBS’s da cidade.

publicado em 07/06/2019

Araçatuba recebe mais 2 mil doses da vacina da gripe — Foto: Reprodução/TV Diário

Araçatuba (SP) recebeu da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo mais 2 mil doses de vacina da gripe que estão disponíveis a partir desta sexta-feira (7) em todas as UBS’s da cidade.

O município ampliou a vacina para todos os moradores na segunda-feira (3), e como tinham poucas doses, acabou tudo no mesmo dia. Conforme a Secretaria de Saúde foi vendo que o estoque estava acabando, eles solicitaram mais doses.

Segundo a assessoria da prefeitura, nenhum grupo terá prioridade, a aplicação será feita por ordem de chegada e não tem previsão da reposição da vacina. A ampliação vai até o dia 14 de junho.

Outras cidades da região que também ampliaram a cobertura vacinal, como Penápolis (SP) e Birigui (SP), ainda têm as vacinas remanescente da campanha, as doses são poucas, e segue até acabar. Para fazer a vacina é preciso estar com a carteirinha de vacinação e um documento com foto.