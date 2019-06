Modelo fez tratamento para engravidar com fertilização In Vitro em Miami, nos Estados Unidos

A modelo Andressa Ferreira, companheira de Thammy Miranda, está grávida. A informação foi confirmada pelo Fofocalizando nesta quinta-feira (27). Os dois se mudaram para Miami, nos Estados Unidos, este ano para que Andressa fizesse um tratamento para engravidar com fertilização In Vitro. Procurada por QUEM, a assessora do casal ainda não retornou o contato.

Em abril, a modelo publicou vídeos em seu Instagram para mostrar parte do processo. Nas imagens, Thammy aparece aplicando injeções no bumbum de Andressa. "Eu coloco um saco de gelo antes para não doer. Meu enfermeiro", disse ela, com voz trêmula, seguidos de gemidos de dor. "Processo de fertilização in vitro é assim", explicou Andressa na legenda do vídeo.Nas redes sociais, o casal tem registrado cada momento do processo e Thammy já avisou que só volta ao Brasil sendo pai. "Deixa eu falar uma paradinha para vocês, muito sério. Dizem: 'Ah, você não tem isso, você não tem o principal'. Deixa eu falar um negócio bem importante. Tem que ter muito culhão para fazer inseminação artificial, e olha que está só o medicamento da preparação", disse ele, que foi corrigido por Andressa. "É fertilização in vitro (risos)".Há algum tempo, Andressa e Thammy vêm demonstrando o desejo por ter filhos e decidiram concretizar o sonho em uma clínica nos Estados Unidos. A clínica escolhida nos EUA é a mesma que Karina Bacchi usou quando decidiu que queria engravidar do pequeno Enrico, em 2016. Em entrevista,Thammy afirmou que eles sempre pretenderam encontrar um doador anônimo e estão muito animados para dar esse novo passo em seu relacionamento.