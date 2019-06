Mulher que acusa Neymar não entregou celular para a polícia alegando que aparelho sumiu

publicado em 19/06/2019

Najila Trindade Mendes de Souza na Delegacia da Mulher de Santo Amaro, em São Paulo — Foto: Renato S. Cerqueira/Futura Press/Estadão Conteúdo

O novo advogado da mulher que acusa o jogador Neymar de estupro voltou à 6ª Delegacia da Defesa da Mulher na Zona Sul de São Paulo nesta quarta-feira (19) para fazer um pedido de acareação entre o jogador e Najila Trindade Mendes de Souza.

O advogado Cosme Araújo reconhece que não existe previsão legal para esse procedimento, mas ele quer debater essa possibilidade com a delegada. Ele também disse que o vídeo de sete minutos que ainda não foi divulgado mostraria Neymar consolando a modelo.

A acareação é a confrontação de duas ou mais testemunhas, entre si ou com as partes, cujos depoimentos anteriores não foram suficientemente esclarecedores.

Nesta terça-feira (18), Najila ficou mais de 7 horas na delegacia prestando três declarações. Uma, em que acusa Neymar de estupro. A segunda sobre o arrombamento que ela disse que houve no seu apartamento. E a terceira sobre a acusação que fez ao primeiro advogado de ter tentado extorquir dinheiro do jogador.

Najila negou ter pedido dinheiro e disse que não autorizou qualquer proposta de acordo financeiro em seu nome.

A expectativa era de que ela cumprisse a determinação da Justiça de entregar o celular à polícia, mas isso não aconteceu.

Segundo o advogado, Najila perdeu o celular no dia 7 de junho - quando prestou o depoimento, sentiu-se mal e saiu carregada por seu então advogado para um pronto socorro.

O celular foi a segunda prova que Najila dizia ter que sumiu. O aparelho teria sido usado para gravar o segundo encontro entre ela e Neymar. Peritos poderiam tentar recuperar essa gravação ou pelo menos, parte dela.

A outra prova que desapareceu foi o tablet onde estaria a cópia dessa gravação. Najila disse à polícia que seu apartamento foi arrombado e o tablet desapareceu.

Vídeo

O advogado disse que sua cliente relatou o conteúdo da gravação:

"O tablet ela disse que estava no apartamento - foi arrombado ou entraram porta encostada e nesse tablet e nesse celular dela não tem muita coisa além do que foi mostrado", diz Araújo. "Tem ela voltando novamente, sentam na cama, ele começa a consolar ela, começa a dizer que vai dar tudo certo e ela 'não, mas você ontem me bateu'. Coisas desse tipo que vocês vão ter conhecimento no momento certo."