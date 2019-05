Após um pedido de vistas, a votação dos relatórios deve ficar para semana que vem

publicado em 29/05/2019

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado deve começar a discutir nesta quarta-feira (29) os projetos que tentam derrubar o decreto do presidente Jair Bolsonaro sobre o porte de armas de fogo.

O relator das propostas, Marcos do Val (Cidadania-ES), finalizou seu parecer a favor do decreto presidencial. O senador Veneziano Vital do Rêgo (PSB-PB), por outro lado, apresentou um relatório, para ser votado separadamente, contra o ato de Jair Bolsonaro.

Após um pedido de vistas, a votação dos relatórios deve ficar para semana que vem. Depois da comissão, as tentativas de derrubar o decreto ainda precisam passar pelo plenário do Senado e pela Câmara dos Deputados.

Os projetos de decreto legislativo que propõe anular o que Bolsonaro assinou foram apresentados por senadores do PT, da Rede e do Cidadania. Para eles, a ampliação do porte de armas extrapolou o poder regulamentar de um decreto presidencial por se contrapor ao Estatuto do Desarmamento. Os pontos determinados por Bolsonaro, na avaliação desses parlamentares, deveriam ser discutidos no Congresso Nacional.

O presidente editou um decreto no dia 7 de maio ampliando o porte de armas para uma lista de 19 profissionais, além de caçadores, atiradores esportivos, colecionados e praças das Forças Armadas. Na semana passada, o chefe do Planalto alterou o decreto e determinou que somente profissionais cujas atividades são consideradas de “de risco” podem ter acesso a armas.

Com base em um parecer jurídico da consultoria legislativa do Senado, o senador Vital do Rêgo, em seu relatório, afirma que mesmo assim o decreto continua sendo ilegal.