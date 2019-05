Campanha nacional de vacinação contra a gripe termina nesta sexta-feira (31) e, em São José do Rio Preto, 112 mil vacinas foram aplicadas

publicado em 31/05/2019

Campanha nacional de vacinação termina nesta sexta-feira em Rio Preto — Foto: Reprodução/TV TEM

A campanha nacional de vacinação contra a gripe termina nesta sexta-feira (31) e, em São José do Rio Preto (SP), 112 mil vacinas foram aplicadas, o que corresponde a 76% do público alvo. Por enquanto, nenhum grupo atingiu a meta de 90% estabelecida pelo Ministério da Saúde.

As pessoas que têm algum tipo de doença crônica foram as que menos procuraram os postinhos para tomar a vacina. A cobertura vacinal desse grupo ficou em 59%, a meta era 90%.

A maior cobertura está entre o grupo dos professores, com 86,33%, ou 4.492 pessoas vacinadas, seguida das puérperas, com 85,71%, ou 570 mulheres vacinadas. A terceira maior cobertura da campanha é a do grupo dos idosos, com 85,03%, equivalente a 48.787 doses aplicadas.

O município conta, atualmente, com 20 mil doses, disponíveis em 24 unidades básicas de saúde. Os grupos prioritários têm até o fim do dia desta sexta-feira para tomar as doses. Os grupos são:

Crianças de 6 meses a 6 anos

Mulheres que vieram filhos nos últimos 45 dias.

Trabalhadores da área da saúde

Professores

Indígenas

Pessoas com doenças crônicas

Pessoas privadas de liberdade

Funcionários do sistema prisional

As doses que sobrarem serão oferecidas para toda a população em geral a partir de segunda-feira (3).