Ex-presidente americano falou em encontro voltado a inovação digital. É a segunda vez que ele vem ao Brasil após deixar a Casa Branca.

publicado em 30/05/2019

Barack Obama e Pelé se encontraram em São Paulo — Foto: Reprodução/Twitter

O ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama veio a São Paulo, onde participou de um evento empresarial, e se encontrou com Pelé. É a segunda vez que Obama vem ao Brasil depois que deixou a Casa Branca. A última visita tinha sido em 2017.

"Falamos sobre como trabalharmos juntos para fazer o mundo melhor. Feliz por estarmos no mesmo time", disse Pelé em sua conta no Twitter, onde publicou a foto com o ex-mandatário americano.

No evento em que deu palestra, na zona sul de São Paulo, Obama falou que se encontrou com o ex-jogador, mas não deu detalhes.

Educação

Durante o VTex Day, um encontro de negócios voltado para a inovação digital, o democrata defendeu a importância da educação. "Dar boa educação e serviço social não é caridade, é necessidade do desenvolvimento econômico de um país", afirmou ele.

Na sua avaliação, é fundamental "garantir uma educação permita ao jovem analisar criticamente o mundo ao seu redor".

Perguntado sobre o que apreciava no Brasil, ele disse adorar música brasileira. "Eu escutava Tom Jobim e, quando namorava com Michelle, eu colocava para ela escutar", contou. Também destacou a diversidade como uma semelhança entre seu país e o Brasil. "O Brasil tem grande diversidade e acho que é uma força muito grande dos nossos países", destacou.

Em outubro de 2017, Obama participou de um encontro com líderes empresariais em São Paulo. Na época, ele defendeu o uso da diplomacia para a promoção da paz e comentou as relações do seu país com a Coreia do Norte.

Ele também se encontrou com jovens brasileiros e prometeu ajudar através da Fundação Obama projetos de lideranças locais.